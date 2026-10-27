Сначала в Крым или в Россию: как будут вывозить жителей Олешек во время перемирия, – FT

Об этом сообщает издание Financial Times ссылкой на осведомленные источники.

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Гуманитарный коридор и международное посредничество

Соответствующий сложный маршрут был согласован для тех гражданских лиц, которые согласятся покинуть город. Непосредственного прямого коридора в подконтрольную правительству часть Украины оккупационная сторона не предоставила.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины продлится до 22:59 1 ноября.

Он уточнил, что прекращение огня началось 27 октября в 03:00 по киевскому времени в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию города. Парламентарий охарактеризовал эту договоренность как "самую масштабную деэскалацию с 2022 года".

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что 27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия.

В зоне ее проведения объявили двустороннее прекращение огня, а для координации процесса непосредственно на место отправился Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Украинский омбудсмен подтвердил, что гуманитарная миссия проводится совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Договоренности удалось достичь при посредничестве и координации Мелании Трамп.

Предостережение относительно ловушек оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН подчеркнул, что агрессор будет пытаться направить гражданских лиц вглубь подконтрольных ему территорий. Глава государства предположил, что Россия "будет делать все, чтобы разминировать территорию таким образом, чтобы эти люди ушли в сторону России и оставались там".

Он также выразил убеждение, что россияне не готовы "безусловно просто отпустить людей". В то же время Владимир Зеленский добавил, что часть граждан в любом случае сможет выехать на территорию, подконтрольную украинским властям.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявлял, что в захваченном городе оказались заблокированными около 1700 человек. Местные жители длительное время страдают от острого дефицита лекарств и продовольствия, не имея ни одного безопасного пути для выезда.

Как уже сообщалось на нашем сайте, режим тишины на определенных территориях Херсонской области начал действовать ночью 27 октября. Тогда военное командование призвало украинцев быть бдительными и не распространять неофициальную информацию о маршрутах движения эвакуационных колонн.