Украина вводит режим тишины в районе оккупированных Россией Олешек для проведения гуманитарной операции

Україна розпочне режим тиші в Олешках / Shutterstock (ілюстративне)
С 03:00 27 октября Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе Херсонской области. Временное затишье необходимо для проведения гуманитарной операции и спасения людей из оккупированных Россией Олешек.
Об этом напомнили в Генштабе ВСУ.
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Режим тишины в Олешках
Там отметили, что режим тишины устанавливается исключительно для доставки помощи горожанам и подготовки к свободному передвижению гражданских лиц.
Украинские военные призывают всех в этот период быть особенно осмотрительными относительно получаемой и распространяемой информации.
Не доверяйте непроверенным сообщениям, не распространяйте слухи о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн
Военное командование добавило, что Силы обороны делают все возможное для обеспечения безопасности и спасения жителей Олешек.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали время прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.
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