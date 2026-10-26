Украина вводит режим тишины в районе оккупированных Россией Олешек для проведения гуманитарной операции

Об этом напомнили в Генштабе ВСУ.

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Режим тишины в Олешках

Там отметили, что режим тишины устанавливается исключительно для доставки помощи горожанам и подготовки к свободному передвижению гражданских лиц.

Украинские военные призывают всех в этот период быть особенно осмотрительными относительно получаемой и распространяемой информации.

Не доверяйте непроверенным сообщениям, не распространяйте слухи о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн– отметили в Генштабе.

Военное командование добавило, что Силы обороны делают все возможное для обеспечения безопасности и спасения жителей Олешек.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали время прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.