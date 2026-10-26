Україна запроваджує режим тиші в районі окупованих Олешок для гуманітарної операції

Україна розпочне режим тиші в Олешках / Shutterstock (ілюстративне)
Україна з 03:00 27 жовтня запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі на Херсонщині. Тимчасова тиша необхідна для проведення гуманітарної операції та порятунку людей з окупованих Росією Олешок.
Про це нагадали у Генштабі ЗСУ.
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Режим тиші в Олешках
Там зауважили, що режим тиші встановлюється виключно для доставки допомоги містянам і підготовки до вільного пересування цивільних.
Українські військові закликають усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку отримують і поширюють.
Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон
Військове командування додало, що Сили оборони роблять усе можливе для забезпечення безпеки та порятунку жителів Олешок.
Раніше повідомлялося, що сторони узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії.
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