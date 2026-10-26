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Україна запроваджує режим тиші в районі окупованих Олешок для гуманітарної операції

Дарія Черниш
Гуманітарна операція в Олешках

Україна розпочне режим тиші в Олешках / Shutterstock (ілюстративне)

Україна з 03:00 27 жовтня запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі на Херсонщині. Тимчасова тиша необхідна для проведення гуманітарної операції та порятунку людей з окупованих Росією Олешок.

Про це нагадали у Генштабі ЗСУ.

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Режим тиші в Олешках

Там зауважили, що режим тиші встановлюється виключно для доставки допомоги містянам і підготовки до вільного пересування цивільних.

Українські військові закликають усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку отримують і поширюють.

Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон– наголосили у Генштабі.

Військове командування додало, що Сили оборони роблять усе можливе для забезпечення безпеки та порятунку жителів Олешок.

Раніше повідомлялося, що сторони узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

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