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      Эвакуированный с Бали украинец показал условия обсервации в Пуще-Водице: фото

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      Условия в санатории "Пуща Конгрес" / Коллаж 24 канала

      Украинцы, которые 30 марта вернулись с Бали, сейчас находятся на обсервации в Пуще-Водице под Киевом. В каких условиях живут эвакуированные – читайте дальше.

      С Бали прилетели два самолета примерно с 360 украинцами, но только часть находится на обсервации в Пуще-Водице. Об этом в эфире 24 канала сообщил один из эвакуированных харьковчанин Виталий Заец.

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      "Другая часть отправилась в свои города под протоколом в размере 18 тысяч гривен", – пояснил Виталий Заец.

      Сначала их поселили в отеле "Казацкий", однако, позже они переехали в санаторий "Пуща Конгрес", что в Пуще-Водице, где, по его словам, лучшие условия.


      Условия в санатории "Пуща Конгрес" / Фото Виталия Заеца для 24 канала

      "С самого начала нам всем выдали бумажку, на которой был перечень отелей, и мы могли выбрать. Один отель – "Казацкий" – был бесплатный, все остальные – платные, и что интересно, цены были обозначены в евро", – пояснил он.

      Справка. За двухместный номер в отеле "Пуща Конгрес" за 2 недели следует заплатить 338 евро, за место в двухместном – 169 евро.


      Цены на отели, которые предложили украинцам / Фото Виталия Заеца для 24 канала

      Эвакуированный украинец сообщил, что он лично не оплачивает проживание, завтрак и ужин в санатории.

      Мы вчера договорились об этом с министром инфраструктуры Криклием. Он пообещал эти условия бесплатно. Однако те люди, которые с самого начала заехали, то они платят за это все,
      – добавил Заяц.

      Также добавил, что у тех, кто вернулся нет признаков коронавируса. Однако все они пройдут тесты на COVID-19.


      Душ у санатория "Пуща Конгрес" / Фото Виталия Заеца для 24 канала


      В комнате есть отдельный санузел / Фото Виталия Заеца для 24 канала

      Эвакуированный украинец об условиях в Пуще-Водице:

      Какие условия должны соблюдать украинцы, которые вернулись из-за рубежа

      • Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в общине должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территории Украины.
      • Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
      • Если человек не соблюдает условий карантина ему грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.


      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости Киева Эвакуация украинцев
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