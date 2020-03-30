Украинцев, прилетевших с Бали, не выпускают из самолета 8 часов: фото, видео

С Бали прибыл самолет с украинцами, однако люди не хотят отправляться на обсервацию в отель "Казацкий". Пассажиров не выпускают, туалеты на самолете закрыли, воду выключили.

Людей не выпускают из самолета, пока они не подпишут документы с согласием на обсервацию, сообщил на своей фейсбук-странице правозащитник Маси Найем.

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Но никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться. Только запретили снимать любые видео с самолета; понятное дело, что ни одного адвоката к ним не пускают,

– отметил он.

Пассажиры говорят, что туалеты на самолете закрыли, воды тоже нет.

Двери закрыли, дышать нечем (мотивируют тем, что мы так нарушаем правила безопасности), питьевую воду не дают даже маленьким детям,

– написал Тарас Гончаренко, который находится на борту.

Важно! Кабинет Министров усилил карантинные мероприятия 29 марта:

– Люди, которые имели контакт с больным коронавирусной болезнью или болеют коронавирусом и не требуют госпитализации, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

– Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе должны находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

– Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.



На самолете 15 детей / Фото с фейсбук-страницы Виталия Нужненко

По информации одного из пассажиров Виталия Зайца, из 180 человек, находившихся на самолете, 15 – дети.

Отметим, что пассажирам предложили бесплатную обсервацию в гостинице "Казацкая" или платную в гостинице "Пуща Конгресс". За двухместный номер за 2 недели нужно заплатить 338 евро, за место в двухместном – 169 евро.

В МВД отмечают, люди пройти обсервацию обязаны и им следует отнестись с пониманием к такой инициативе правительства.

Наша задача – выполнение решения Кабинета Министров и законов Украины. Вчера правительством было принято постановление №241 об ограничении авиационных рейсов и принятии их в порядке исключения. Это было сделано для двух авиарейсов из Катара, которыми прилетело 358 человек. По нашим данным, они были предупреждены, что им необходимо пройти обсервацию в течение 14 дней,

– сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Громадського".

По информации Геращенко, в самолетах только 40 человек, остальные согласились на обсервацию. Правоохранители призывают не заниматься хулиганством.



Именно этот документ предлагают подписать пассажирам / Фото с фейсбук-страницы Тараса Гончаренко

Между тем часть украинцев, прибывших с Бали через Катар, согласились поехать в "Казацкий". Отель опечатали и провели туристов через черный ход. Однако уже утром они начали писать заявления на самоизоляцию. Ведь условия в отеле – не самые лучшие. Вода в кранах – ржавая, а также есть проблемы с питанием. В самой "Казацкой" опровергают информацию о том, что в отель нельзя приносить собственную еду, а цены, мол, – очень высокие.

Никто не возражает против собственной пищи. Питание можно передавать, но в отеле работает доставка. То есть продукты питания передают через наших сотрудников, и мы ставим людям под дверь номера. Мы объясняем это, но люди – в панике, люди устали с дороги,

– сообщили в гостинице 24 каналу.

Смотрите видео отеля "Казацкий":