Українців, що прилетіли з Балі, не випускають з літака 8 годин: фото, відео

З Балі прибув літак з українцями, проте люди не хочуть вирушати на обсервацію в готель "Козацький". Пасажирів не випускають, туалети на літаку зачинили, воду вимкнули.

Людей не випускають з літака, поки вони не підпишуть документи зі згодою на обсервацію, повідомив на своїй фейсбук-сторінці правозахисник Масі Найем.

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Але ніхто не відповідає на питання, не виконує ті умови, під якими просять підписатися. Щойно заборонили знімати будь-які відео з літака; ясна річ, що жодного адвоката до них не пускають,

– зазначив він.

Пасажири кажуть, що туалети на літаку зачинили, води теж немає.

Двері зачинили, дихати нічим (мотивують тим, що ми так порушуємо правила безпеки), питну воду не дають навіть маленьким дітям,

– написав Тарас Гончаренко, який перебуває на борту.

Важливо! Кабінет Міністрів посилив карантинні заходи 29 березня:

– Люди, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.

– Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

– Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.



На літаку 15 дітей / Фото з фейсбук-сторінки Віталія Нужненка

За інформацією одного з пасажирів Віталія Зайця, зі 180 осіб, що перебували на літаку, 15 – це діти.



Зазначимо, що пасажирам запропонували безкоштовну обсервацію в готелі "Козацький" або платну у готелі "Пуща Конгрес". За двомісний номер за 2 тижні слід заплатити 338 євро, за місце в двомісному – 169 євро.

У МВС наголошують, люди пройти обсервацію зобов'язані і їм слід поставитись з розумінням до такої ініціативи уряду.

Наша задача – виконання рішення Кабінету Міністрів та законів України. Вчора урядом було прийнято постанову №241 про обмеження авіаційних рейсів і прийняття їх в порядку виключення. Це було зроблено для двох авіарейсів із Катару, якими прилетіло 358 осіб. За нашими даними, вони були попереджені, що їм необхідно буде пройти обсервацію протягом 14 днів,

– повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Громадського".

За інформацією Геращенка, в літаках лише 40 осіб, решта погодились на обсервацію. Правоохоронці закликають не займатись хуліганством.



Саме цей документ пропонують підписати пасажирам / Фото з фейсбук-сторінки Тараса Гончаренка

Тим часом частина українців, які прибули з Балі через Катар, погодились поїхати в "Козацький". Готель опечатали і провели туристів через чорний хід. Проте вже вранці вони почали писати заяви на самоізоляцію. Адже умови в готелі – не найкращі. Вода у кранах – іржава. а також проблеми з харчуванням. У самому "Козацькому" спростовують інформацію про те, що у готель не можна приносити власну їжу, а ціни, мовляв, – дуже високі.

Ніхто не заперечує проти власної їжі. Харчі можна передавати, але в готелі працює доставка. Тобто, продукти харчування передають через наших працівників, і ми ставимо людям під двері номера. Ми пояснюємо це, але люди – в паніці, люди втомлені з дороги,

– повідомили у готелі 24 каналу.

Дивіться відео з готелю "Козацький":