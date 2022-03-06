Некоторых из них правоохранители забирают к себе. Если такой возможности нет, то они ищут убежища для четырехлапых друзей у небезразличных граждан.

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Полицейские обратились к украинцам с просьбой не быть равнодушными и позаботиться о животных.

Если вы обнаружили животных, которых покинули и которые нуждаются в помощи – протяните руку поддержки. Добро всегда к вам вернется сторицей,

– отметили в МВД Украины.

В МВД призвали помогать потерявшимся во время обстрелов животным / Фото МВД Украины

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