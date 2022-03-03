И какое же имя такому щенку больше всего подходит? Конечно – Байрактар.

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Байрактары бывают разные, но все они – грозные

Щенок немецкой овчарки родился в Кинологическом центре за несколько месяцев до начала войны. Войны, к слову, которая длится уже ровно неделю.

И стал этот щенок настоящим талисманом правоохранителей.

Ведь малыш чувствует очень важные в эти дни вещи – например, начало приближения врага.

Чувствует – и поднимает шум за несколько минут до того, как начинают раздаваться взрывы.

Грозный щенок не умолкает, пока не завершится бой, поддерживая полицейских и военных в противостоянии агрессору. Так же громко радуется Байрактар ​​и достижениям наших защитников,

– рассказали в полиции Киевщины.

Полицейские шутят: вклад Байрактара – в каждой победе защитников Ирпеня.



Байрактары бывают разные, но все они – грозные / Фото НПУ