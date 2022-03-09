На странице ГСЧС опубликовали видео. Там кадры работы спасателей с пострадавшими от российской агрессии людьми.
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В ГСЧС уверены, что Украина победит в этой кровавой и циничной войне.
Потери спасателей
Спасатели с начала российского вторжения часто работают под обстрелами и помогают людям. В ГСЧС отметили, что с 24 февраля уже погибли 13 спасателей, а еще 27 – травмированы. В настоящее время на захваченной российскими убийцами территории функционируют 124 пожарно-спасательных подразделения.
Как на фронте работают спасатели: смотрите видео
Текст публикации ГСЧС Украины
Герои ГСЧС держат свой фронт.
Спасают. Эвакуируют. Кормят. А иногда – просто обнимают и говорят: "Мы победим!". Так и будет. С нами Бог и Украина!
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