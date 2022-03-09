Именно так и поступили сотрудники ГСЧС из киевского гарнизона. Да, у нас родилась еще одна семья спасателей.

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Пара спасателей решила не откладывать на потом женитьбу

В ГСЧС рассказывают, что Сергей и Людмила Дерий вместе работают в спасательном отряде специального назначения в Киеве. Каждый из супругов помогает людям. А сама война подтолкнула их к женитьбе, ведь медлить уже нет времени.

Поэтому, скрепив свои отношения брачной клятвой, молодожены приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей, к внесению своего вклада в нашу с вами всеобщую победу,

– говорится в сообщении.

Супруги после регистрации брака приступили к работе / Фото ГСЧС Украины

Заметим, что ранее Кабмин разрешил вступать в брак с военнослужащими при их физическом отсутствии при регистрации. Соответствующее постановление "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения" от 7 марта 2022 г. № 213 обнародовано на сайте правительства.

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