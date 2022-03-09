Саме так і зробили співробітники ДСНС з київського гарнізону. Так, у нас народилася ще одна сім'я рятувальників.

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Пара рятувальників вирішила не відкладати на потім одруження

У ДСНС розповідають, що Сергій і Людмила Дерій разом працюють у рятувальному загоні спеціального призначення у місті Києві. Кожен з подружжя допомагає людям. А сама війна підштовхнула їх до одруження, адже зволікати вже немає часу.

Тож, скріпивши свої стосунки шлюбною клятвою, молодята приступили до виконання своїх професійних обов'язків, до вкладання свого внеску в нашу з вами загальну перемогу,

– йдеться у повідомленні.



Подружжя після реєстрації шлюбу приступило до роботи / Фото ДСНС України

Зауважимо, що раніше Кабмін дозволив укладати шлюб з військовослужбовцями за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації. Відповідну постанову "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" від 7 березня 2022 р. № 213 оприлюднено на сайті уряду.

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