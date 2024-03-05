Об этом сообщила генеральный директор компании Светлана Шарамок. "Планов у нас много", – заявила Шарамок изданию NV.

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Компания продолжает активно развиваться на украинском рынке

"Наши планы на этот год – сохранить долю рынка и, возможно, даже ее увеличить. Конечно, глядя на цифры, это задача со звездочкой, учитывая риск, что больше потребителей переключатся на нелегальные продукты", – сказала она.

До начала большой войны фабрика JTI Украина в Кременчуге работала на внутренний рынок и изготавливала продукцию на экспорт для 22 стран, включая Японию, Мексику, Саудовскую Аравию и тому подобное. Только экспорт приносил примерно 120 миллионов долларов валютной выручки в год. Но после начала полномасштабного вторжения фабрика потеряла часть экспорта.

Сейчас мы пытаемся его восстановить. Этот процесс происходит достаточно медленно из-за логистических сложностей – поскольку доступа к портам нет, единственный вариант сейчас – осуществлять поставки по земле. Это дороже и занимает больше времени. А еще получить новые заказы сложно из-за непонятного горизонта налогообложения, регуляторная среда, которая все время меняется в нашей стране,

– отметила Шарамок.

Однако в компании смотрят не только на то, насколько она должна быть финансово эффективной. "Для нас с первого дня широкомасштабной войны главным фокусом были люди. И финансы даже отошли на второй план. Потому что мы должны поддерживать людей. И не только своих работников, но и всех украинцев", – сообщила Шарамок.

По ее словам часть работников компании демобилизована из рядов ВСУ и возвращается к работе. "Поэтому мы разрабатываем целую программу по реинтеграции ветеранов, понимая, насколько это сейчас важное дело", – сказала генеральный директор JTI Украина.

Она также рассказала, что в прошлом году JTI Украина уплатила в бюджет около 25 миллиардов гривен налогов и вошла в 5 крупнейших налогоплательщиков страны. По ее словам, выход на украинский рынок системы нагревания табака Ploom – это дополнительные миллионы инвестиций в Украину.