Также согласно обновлениям в законодательстве, на новых пачках будут отчеканены QR-коды. Они будут вести на ресурс, помогающий бросать курить украинцам.

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Новые правила для сигарет

С 11 января производители сигарет в Украине должны размещать на упаковках обновленные картинки с предупреждениями о вреде и последствиях курения. Они должны занимать 65% площади пачки и иметь специальный QR-код, который ведет на сервис по оказанию помощи по отказу от курения "Я бросаю курить".

Ссылка будет вести на ресурс, который поможет бросить курить / Центр общественного здоровья

Реалистичные изображения настоящих болезней, вызванных курением, помогут осознать проблему, принять решение бросить курить, а наличие сервиса, куда можно обратиться за помощью, добавит мотивации для действий.

– отмечает Наталья Гриб, и.о. руководителя отдела профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья.

Обновленные картинки на пачках были взяты из библиотек изображений тех стран, где медицинские предупреждения доказали свою эффективность.

Пример обновленных предупреждений на сигаретных пачках / Центр общественного здоровья

Предупреждения отвечают требованиям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком и базируются на выводах и рекомендациях исследований в странах, где предупреждения доказали свою эффективность

Законодательство о курении