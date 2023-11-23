Этот штраф Госпродслужба взыщет уже в ближайшую неделю. В то же время, в столице нашего государства были и другие нарушения закона о курении в неопределенных для этого местах.

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В Госпродпотребслужбе рассказали о штрафах в Киеве

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве отметили, что за последнюю неделю в пользу государства уплатили 667 тысяч гривен за нарушение антитабачного законодательства.

Кроме штрафа в 543 тысячи гривен, правоохранители взыскали еще 30 тысяч гривен с другого субъекта хозяйствования. Кроме того, в добровольном порядке также уплатили 60 тысяч и 34 тысяч гривен штрафа.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что о нарушении права на воздух, свободный от табачного дыма, следует сообщать по ссылке или через сервис Центра общественного здоровья. В ведомстве подчеркнули, что каждое такое обращение поможет повысить уровень соблюдения бездымного законодательства в Украине.

Обратите внимание! Председатель комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий рассказал, что владельцам кафе, баров и ресторанов, которые не следят за соблюдением антитабачного законодательства, грозят штрафы в размере 3 тысячи гривен за первое нарушение в течение года и 15 тысяч гривен – за каждое следующее.

В Украине вступил в силу антитабачный закон