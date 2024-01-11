Також згідно з оновленнями у законодавстві, на нових пачках будуть викарбувані QR-коди. Вони вестимуть на ресурс, що допомагає кидати палити українцям.

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Нові правила для цигарок

З 11 січня виробники сигарет в Україні мають розміщувати на упаковках оновлені картинки з попередженнями про шкоду і наслідки куріння. Вони повинні займати 65% площі пачки та мати спеціальний QR-код, який веде на сервіс щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

Посилання вестиме на ресурс, який допоможе кинути палити / Центр громадського здоров'я

Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити, а наявність сервісу, куди можна звернутися за допомогою, додасть мотивації для дій,

– зазначає Наталя Гриб, в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я.

Оновленні картинки на пачках були взяті з бібліотек зображень тих країн, де медичні попередження довели свою ефективність.

Приклад оновлених попереджень на пачках цигарок / Центр громадського здоров'я

Попередження відповідають вимогам Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну та базуються на висновках і рекомендаціях досліджень в країнах, де попередження довели свою ефективність

Законодавство щодо паління