Наводнение унесло жизни девяти человек, принимавших участие в религиозных ритуалах в Йоханнесбурге. В субботу, 3 декабря, 33 верующих собрались для проведения ритуалов на берегу реки Юкскей.

Достойно внимания На телах – никаких повреждений: более 20 подростков загадочно погибли в клубе в ЮАР

Известно о по меньшей мере 9 погибших

Два человека погибли сразу на глазах у других. Поиски других погибших продолжили утром 4 декабря и обнаружили еще тела семи человек.

Спасатели и пожарные продолжают поиски пропавших людей.

Отмечается, что вблизи Йоханнесбурга подобные внезапные наводнения происходят регулярно в течение южного лета.

На Гавайях впервые за 38 лет проснулся вулкан