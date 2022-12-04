Повінь забрала життя дев'яти людей, які брали участь у релігійних ритуалах у Йоганнесбурзі. У суботу, 3 грудня, 33 вірян зібралися для проведення ритуалів на березі річки Юкскей.

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Відомо про щонайменше 9 загиблих

Двоє людей загинули відразу на очах в інших. Пошуки інших загиблих продовжили зранку 4 грудня й виявили ще тіла семи осіб.

Рятувальники та пожежники продовжують пошуки зниклих людей.

Зазначається, що поблизу Йоганнесбурга подібні раптові повені стаються регулярно впродовж південного літа.

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