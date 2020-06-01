В ЮАР с 1 июня частично разрешили продажу алкогольных напитков. Два месяца ограничение действовало из-за вспышки коронавируса. Люди, которые хотят приобрести спиртное, образуют огромные очереди в магазины. Однако настроение это не портит – в очередях африканцы поют.

Запрет на продажу алкоголя действовал два месяца

В Южной Африке запретили продавать алкоголь, чтобы врачи и правоохранители имели меньше хлопот и сосредоточились на борьбе с COVID-19. Ведь в стране раньше случалось много случаев насилия из-за опьянения. Об этом сообщает ВВС.

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В пятницу и на выходных спиртное не будут продавать

С 1 июня магазинам разрешили продавать алкоголь, но только с 9:00 до 17:00. Также купить крепкие напитки будет невозможно в пятницу, субботу и воскресенье. Употреблять приобретенное жителям ЮАР можно только дома, а не на улице.

Власть обратилась с просьбой не создавать ажиотаж в супермаркетах, однако на людей это мало подействовало: очереди за алкоголем – большие. Люди не скрывают своей радости из-за снятия ограничений – шутят и поют.

Смотрите видео, как радуются люди в очереди за алкоголем:

Обратите внимание! Решение власти ЮАР о запрете продажи алкоголя во время карантина осудили виноделы и пивовары. Предприниматели отметили, что их бизнес понес огромные убытки.