У ПАР з 1 червня частково дозволили продаж алкогольних напоїв. Два місяці обмеження діяло через спалах коронавірусу. Люди, що хочуть придбати спиртне, утворюють величезні черги до магазинів. Проте настрою це не псує – у чергах африканці співають пісень.

Заборона на продаж алкоголю діяла два місяці

У Південній Африці заборонили продавати алкоголь, аби лікарі та правоохоронці мали менше клопотів і зосередились на боротьбі з COVID-19. Адже у країні раніше траплялось багато випадків насилля через сп'яніння. Про це інформує ВВС.

Цікаво Як перестати пити алкоголь після карантину: поради психолога

У п'ятницю та на вихідних спиртне не продаватимуть

З 1 червня магазинам дозволили продавати алкоголь, проте лише з 9:00 до 17:00. Також купити міцних напоїв буде неможливо у п'ятницю, суботу та неділю. Споживати придбане жителям ПАР можна лише вдома, а не на вулиці.

Влада звернулась з проханням не створювати ажіотаж у супермаркетах, проте на людей це мало подіяло: черги за алкоголем – великі. Люди не приховують своєї радості через зняття обмежень – жартують та співають.

Дивіться відео, як радіють люди у черзі за алкоголем:

Зверніть увагу! Рішення влади ПАР про заборону продажу алкоголю під час карантину засудили винороби та пивовари. Підприємці зазначили, що їхній бізнес зазнав величезних збитків.