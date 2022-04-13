Речь идет о 300-й сбитой цели. Об этом 13 апреля рассказало Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик оккупантов

На Востоке и Юге Украины, где враг больше всего совершает авианалеты, 12 апреля погода не способствовала выполнению задач.

Так что интенсивность полетов вражеской авиации была низкой. Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25!

– рассказали в ВСУ.

Штурмовик оккупантов стал 300-й юбилейной воздушной целью зенитных ракетных войск с 24 февраля 2022 года.

Кстати, в ведомстве напомнили, что целями СРВ Воздушных сил являются самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые и баллистические ракеты.

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