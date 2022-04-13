Мовиться про 300-ту збиту ціль. Про це 13 квітня розповіло Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Повітряні сили ЗСУ збили штурмовик окупантів

На Сході та Півдні України, де ворог найбільше здійснює авіанальоти, 12 квітня погода не сприяла виконанню завдань.

Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою. Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!

– розповіли в ЗСУ.

Штурмовик окупантів став 300-тою ювілейною повітряною ціллю зенітних ракетних військ з 24 лютого 2022 року.

До речі, у відомстві пригадали, що цілями ЗРВ Повітряних сил є літаки, вертольоти, безпілотники та крилаті та балістичні ракети.

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