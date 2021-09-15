Во Франции царит непогода. В одном из районов всего за 2 часа выпала двухмесячная норма осадков.
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Юг Франции затопило
Сильные дожди в южных регионах Франции привели к масштабным наводнениям. В сети публикуют видео последствий непогоды. На них заметно, что люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.
Стихия затопила дороги, подвалы и первые этажи зданий. Местные СМИ пишут, что спасатели извлекли из затопленных автомобилей 23 человека.
Больше всего пострадал департамент Гар
Из-за наводнений в пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям. В департаменте Гар прекратили железнодорожное сообщение, там не работают вокзалы.
Во Франции царит мощная непогода: смотрите видео
Ливни во Франции привели к наводнениям: смотрите видео
Во Франции шли сильные дожди: смотрите видео
Люди выбирались на крыши зданий: смотрите видео
Больше всего пострадал департамент Гар: смотрите карту