В Шанхае отменили большинство рейсов 13 и 14 сентября. Также в порту приостановили операции.

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В Шанхай тайфун пришел с Филиппин

Интенсивность дождей, прогнозируют метеорологи, не будет уменьшаться в течение двух дней. В Шанхае Чанту свирепствует еще с 12 сентября. Сюда тайфун пришел из Тайваня и Филиппин.

Еще утром 12 сентября шанхайское правительство объявило о закрытии начальных школ и детских садов. Также внесли изменения в график работы метрополитена: некоторые станции перекрыли. Недоступны для туристов и местных жителей парки и другие объекты под открытым небом.

В других провинциях Китая тоже остановили авиа- и железнодорожное сообщение

В провинции Чжэцзян также проблемы из-за Чанту. Здесь пришлось частично приостановить авиа- и железнодорожное сообщение. Скоростные железнодорожные поезда приостановили движение и в долине реки Янцзы.

Обратите внимание! Тайвань снял штормовое предупреждение 13 сентября после того, как Чанту миновал остров.

Смотрите видео из Китая:

В США свирепствует ураган Николас

Пока Шанхай встретился с тайфуном, США столкнулись с ураганом Николас. Ему пока что присвоили первую категорию. Из-за стихийного бедствия в Луизиане уже объявили чрезвычайное положение. Также под угрозой и Техас. Президент Байден приказал оказать помощь пострадавшим регионам.

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