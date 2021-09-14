Николас продолжает набирать силу. Для некоторых прибрежных районов уже объявили штормовое предупреждение.

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Ураган может спровоцировать ливни и наводнения

Ураган, которому сейчас присвоили первую категорию, может не ограничиться территорией Техаса, а затронуть также Луизиану и Мексику. Синоптики говорят: Николас может спровоцировать ливневые дожди и даже наводнения. Сейчас скорость ветра в эпицентре урагана достигает 120 километров в час, порывы – до 153 километров в час.

Грег Эббот – губернатор штата Техас, на который дар стихии будет самым большим, уже заявил, что спасательные группы разместили вдоль побережья и в Хьюстоне.

Этот город очень устойчивый. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы знаем о подготовке,

– сказал мэр Хьюстона Сильвестер Тернер.

Людей призвали оставаться максимально дома и избегать поездок. Также 14 сентября не работают местные школы и центры вакцинации.

Смотрите видео из Техаса / Видео из соцсетей:

США недавно столкнулись с ураганом Ида

Соединенные Штаты лишь оправляются от последствий урагана Ида. Жертвами стихии стали по меньшей мере 70 человек. Лишь в Луизиане непогода унесла жизни 15 человек. Урагану присвоили 4 категорию из 5 возможных, однако впоследствии ее ослабили до 3-й. Стихия даже добралась до Нью-Йорка, где объявили режим чрезвычайной ситуации.