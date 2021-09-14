Глава Белого дома приказал оказать помощь силам местного реагирования. Координировать усилия будет Департамент нацбезопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.
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Профильный департамент готов при необходимости эвакуировать людей
Департамент в случае необходимости предоставит оборудование и ресурсы, а также обеспечит эвакуацию людей и перемещение их в убежища.
Между тем, Николас уже добрался до побережья Техаса и задел часть Луизианы. Техасский губернатор Грег Эббот предупредил, что местные жители должны быть готовы к наводнениям. В Луизиане тоже подтвердили: ожидают мощные ливни.
Мы должны убедиться, что непогода никого не захватит врасплох,
– заметил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.
Кратко об урагане Николас:
- Тропический шторм добрался до побережья США 13 сентября.
- Ураган движется со стороны Мексиканского залива.
- Со временем Николас превратился в ураган – пока 1 категории.
- Под ударом – Техас, Луизиана и Мексика.
- В Хьюстоне временно закрыли школы и центры вакцинации.
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