Глава Білого дому наказав надати допомогу силам місцевого реагування. Координувати зусилля буде Департамент нацбезпеки Федерального агентства з надзвичайних ситуацій.

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Профільний департамент готовий при потребі евакуювати людей

Департамент у разі потреби надасть обладнання та ресурси, а також забезпечить евакуацію людей та переміщення їх до притулків.

Тим часом, Ніколас уже дістався узбережжя Техасу та зачепив частину Луїзіани. Техаський губернатор Грег Еббот попередив, що місцеві жителі мають бути готові до повеней. У Луїзіані теж підтвердили: очікують на потужні зливи.

Ми маємо впевнитись, що негода нікого не захопить зненацька,

– зауважив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс.

Коротко про ураган Ніколас:

Тропічний шторм дістався узбережжя США 13 вересня.

Ураган рухається з боку Мексиканської затоки.

Згодом Ніколас перетворився в ураган – поки 1 категорії.

Під ударом – Техас, Луїзіана та Мексика.

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Зверніть увагу! Нещодавно США зіткнулись з ураганом Іда. Він отримав спочатку четверту, а потім третю категорію. Жертвами стали щонайменше 70 людей.