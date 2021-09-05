Правоохоронці почали з цим боротися, і вже є десятки затриманих. Навіть запровадили комендантську годину.

Найважливіше Ураган Іда накрив США, зокрема постраждав Нью-Йорк: все, що відомо

Поліція затримала 40 мародерів у Новому Орлеані

Поліція у США в Новому Орлеані вже заарештувала за крадіжки 40 людей.

На такі заходи довелося піти через те, що почастішали випадки мародерства.

Річ у тім, що багато будинків та магазинів пустують у місті.

А все тому, що частину його населення евакуювали перед загрозою урагану Іда.

Загалом у штаті Луїзіана багато будинків все ще залишаються без електрики після урагану, чимало будинків зазнали руйнувань. Тож їхнім мешканцям рекомендували поки що залишатися там, куди їх евакуювали.

А мовиться ж про майже 200 тисяч людей.

З 31 серпня у Новому Орлеані запровадили комендантську годину, щоб запобігти злочинам. Однак мародерів це не спиняє.

Зверніть увагу:

За останніми даними, через ураган Іда у Сполучених Штатах Америки загинули 58 людей.

Зараз, станом на початок вересня, найбільше страждає штат Нью-Йорк – від потужних повеней.

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