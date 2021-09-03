Ураган забрав життя людей з 4 штатів країни. Попередньо відомо, що найбільше загиблих у Нью-Джерсі.

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У Штатах внаслідок урагану Іда загинуло 58 людей

Щонайменше 58 осіб загинули на північному сході США в результаті потужних злив та повеней, спричинених ураганом Іда,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що:

найбільше людей загинули у штаті Нью-Джерсі – 23 особи;

у Нью-Йорку – 16 людей;

у Луїзіані – 11 людей;

а також загалом 8 жертв у Міссісіпі, Алабамі, Пенсильванії, Меріленді та Коннектикуті.

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Окрім того, за інформацією Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд. Замість колишніх 10 сантиметрів вона становила 18.

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