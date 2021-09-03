Ураган забрав життя людей з 4 штатів країни. Попередньо відомо, що найбільше загиблих у Нью-Джерсі.
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У Штатах внаслідок урагану Іда загинуло 58 людей
Щонайменше 58 осіб загинули на північному сході США в результаті потужних злив та повеней, спричинених ураганом Іда,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що:
- найбільше людей загинули у штаті Нью-Джерсі – 23 особи;
- у Нью-Йорку – 16 людей;
- у Луїзіані – 11 людей;
- а також загалом 8 жертв у Міссісіпі, Алабамі, Пенсильванії, Меріленді та Коннектикуті.
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Окрім того, за інформацією Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд. Замість колишніх 10 сантиметрів вона становила 18.
Коротко про ураган Іда в США
- Ураган Іда почав вирувати на південному узбережжі США 29 серпня. Зокрема негода накрила Луїзіану.
- Урагану спочатку приписували категорію 4 з 5, однак потім говорили про 3. Проте вітер сягав 240 кілометрів на годину та навіть мінив напрямок течії найдовшої річки США Міссісіпі.
- 30 серпня Джо Байден заявив, що негода може забрати життя людей.
- 2 вересня циклон дійшов до Нью-Йорка. Стихія затопила там вулиці, метро та перші поверхи будівель, а в місті ввели режим надзвичайної ситуації.
- Станом на 2 вересня, вперше в історії Нью-Йорк накрила повінь та забрала життя 9 людей.