Ураган унес жизни людей с 4 штатов страны. Предварительно известно, что больше всего погибших в Нью-Джерси.
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В Штатах в результате урагана Ида погибло 58 человек
По меньшей мере 58 человек погибли на северо-востоке США в результате мощных ливней и наводнений, вызванных ураганом Ида,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что:
- больше всего людей погибли в штате Нью-Джерси – 23 человека;
- в Нью-Йорке – 16 человек;
- в Луизиане – 11 человек.
- а также всего 8 жертв в Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.
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Кроме того, по информации Национальной метеорологической службы США, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд. Вместо прежних 10 сантиметров оно составляло 18.
Коротко об урагане Ида в США
- Ураган Ида начал бурлить на южном побережье США 29 августа. В частности непогода накрыла Луизиану.
- Урагану сначала приписывали категорию 4 из 5, однако затем говорили о 3. Однако ветер достигал 240 километров в час и даже менял направление течения самой длинной реки США Миссисипи.
- 30 августа Джо Байден заявил, что непогода может унести жизни людей.
- 2 сентября циклон дошел до Нью-Йорка. Стихия затопила там улицы, метро и первые этажи зданий, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- По состоянию на 2 сентября, впервые в истории Нью-Йорк накрыло наводнение и унесло жизни 9 человек.