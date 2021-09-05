Правоохранители начали с этим бороться, и уже есть десятки задержанных. Даже ввели комендантский час.

Самое важное Ураган Ида накрыл США, в частности пострадал Нью-Йорк: все, что известно

Полиция задержала 40 мародеров в Новом Орлеане

Полиция в США в Новом Орлеане уже арестовала за кражи 40 человек.

На такие меры пришлось пойти из-за того, что участились случаи мародерства.

Дело в том, что многие дома и магазины пустуют в городе.

А все потому, что часть его населения эвакуировали перед угрозой урагана Ида.

Всего в штате Луизиана много домов все еще остаются без электричества после урагана, многие дома подверглись разрушениям. Поэтому их жителям рекомендовали пока оставаться там, куда их эвакуировали.

А ведь речь идет о почти 200 тысячах человек.

С 31 августа в Новом Орлеане ввели комендантский час, чтобы предотвратить преступления. Однако мародеров это не останавливает.

Обратите внимание:

По последним данным, из-за урагана Ида в Соединенных Штатах Америки погибли 58 человек.

Сейчас, по состоянию на начало сентября, больше всего страдает штат Нью-Йорк – от мощных наводнений.