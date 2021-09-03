Загалом через негоду постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.

До слова Вперше в історії Нью-Йорк накрила повінь: вже є 9 жертв

Наслідки негоди в США:

Через повені й ураган, від яких продовжує оговтуватись західне узбережжя Сполучених Штатів, загинули вже понад 40 людей.

Коли ураган вдарив по Луїзіані, 300-тисячне місто Новий Орлеан залишилось знеструмленим.

Крім того, Іда призвела до значно підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

Коротко про ураган Іда: