Станом на 2 вересня внаслідок стихії загинули щонайменше 22 особи. Про це повідомили у поліції Нью-Йорка, який вперше в історії зафіксували повінь.

Детальніше Вперше в історії Нью-Йорк накрила повінь: вже є 9 жертв

Кількість жертв зросла

Правоохоронці зазначають, що 8 людей загинули, потрапивши у пастку в затоплених підвалах. П'ятьох – знайшли мертвими у житловому комплексі в Елізабет, штат Нью-Джерсі.

Інша смерть була зареєстрована в Нью-Джерсі у місті Пассаїк – 70-річного чоловіка знесло потужним потоком води. Однак надзвичайникам вдалося врятувати його родину.

Чиновники за межами Філадельфії інформують про "численні смертельні випадки". Проте, поки не надають ніяких додаткових подробиць.

Серед загиблих у Нью-Йорку також були 50-річний чоловік, 48-річна жінка та дворічний хлопчик, яких знайшли без свідомості. Їхню загибель констатували одразу на місці події.

Важливо! Джо Байден назвав інші цифри, заявивши про 11 жертв у результаті підтоплень і злив в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Масштаби стихії вражають

Через ураган без світла залишилися понад 400 тисяч людей.

Потужна стихія затопила вулиці, метро та перші поверхи будівель.

Фахівці повідомляють про підняття рівня води в річках у США.