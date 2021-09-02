По состоянию на 2 сентября в результате стихии погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщили в полиции Нью-Йорка, который впервые в истории зафиксировали наводнение.

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Число жертв возросло

Правоохранители отмечают, что 8 человек погибли, попав в ловушку в затопленных подвалах. Пятерых нашли мертвыми в жилом комплексе в Элизабет, штат Нью-Джерси.

Другая смерть была зарегистрирована в Нью-Джерси в городе Пассаик – 70-летнего мужчину снесло мощным потоком воды. Однако спасателям удалось спасти его семью.

Чиновники за пределами Филадельфии информируют о "многочисленных смертельных случаях". Тем не менее, пока не предоставляют никаких дополнительных подробностей.

Среди погибших в Нью-Йорке также были 50-летний мужчина, 48-летняя женщина и двухлетний мальчик, которых нашли без сознания. Их гибель констатировали сразу на месте происшествия.

Важно! Джо Байден назвал другие цифры, заявив о 11 жертвах в результате подтоплений и ливней в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Масштабы стихии поражают

Из-за урагана без света остались более 400 тысяч человек.

Мощная стихия затопила улицы, метро и первые этажи зданий.

Специалисты сообщают о поднятии уровня воды в реках в США.