У Шанхаї скасували більшість рейсів 13 та 14 вересня. Також у порту призупинили операції.

Раніше Китай відчутно потрясло: у провінції Сіньцзян зафіксували землетрус

До Шанхаю тайфун прийшов з Філіппін

Інтенсивність дощів, прогнозують метеорологи, не зменшуватиметься протягом двох днів. У Шанхаї Чанту лютує ще з 12 вересня. Сюди тайфун прийшов з Тайваню та Філіппін.

Ще вранці 12 вересня шанхайський уряд оголосив про закриття початкових шкіл та дитячих садочків. Також внесли зміни у графік роботи метрополітену: деякі станції перекрили. Недоступні для туристів та місцевих жителів парки та інші об'єкти просто неба.

В інших провінціях Китаю теж зупинили авіа- та залізничне сполучення

У провінції Чжецзян також проблеми через Чанту. Тут довелось частково призупинити авіа- та залізничне сполучення. Швидкісні залізничні потяги призупинили рух і в долині річки Янцзи.

Зверніть увагу! Тайвань зняв штормове попередження 13 вересня після того, як Чанту оминув острів.

Дивіться відео з Китаю:

У США лютує ураган Ніколас

Поки Шанхай зустрівся з тайфуном, США зіткнулись з ураганом Ніколас. Йому поки що присвоїли першу категорій. Через стихійне лихо у Луїзіані вже оголосили надзвичайний стан. Також під загрозою і Техас. Президент Байден наказав надати допомогу постраждалим регіонам.

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