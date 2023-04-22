Мощные ливни повлекли за собой сильное подтопление. Кроме того, отдельные районы Аданы накрыл мощный град, полностью усеявший улицы как снег.

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Стихия свирепствует на юге Турции

Стихия свирепствует на юге, для которого характерна засушливая погода. Утром 22 апреля город Аданы накрыл чрезвычайно мощный град, толстым слоем укрывший землю.

Последствия мощного града в Адане / Фото Kernow

После этого по городу пронеслись мощные ливни, которые повлекли за собой серьезные подтопления. Пожарным приходится спасать автомобилистов, застрявших из-за подтопления. В настоящее время власти устанавливают причины таких последствий стихии. В частности, в сети обращают внимание на необходимость улучшения инфраструктуры, системы водостоков, чтобы избежать катастрофических последствий мощных ливней в будущем.

Последствия ливней в Адане / Фото Hyrriyet

Ливни в Аданы: смотрите видео

В то же время по городу Кахраманмараш на днях пронесся сильный шторм. Этот город пострадал от сильнейших землетрясений в феврале. В результате стихии разрушены 170 палаток, в которых жили те, кто в феврале потерял свой дом. Кроме того, 1 человек погиб, а еще 44 пострадали.

Ураган в Кахраманмараше: смотрите видео

Наводнения в Украине: какая ситуация в регионах

В ряде областей поднятие уровня воды в реках повлекло за собой наводнения. По прогнозам Укргидрометцентра, наиболее опасной ситуация в Днепровском бассейне в Черкасской области. Там красный уровень опасности. Оранжевый уровень объявлен в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Желтый уровень – в Киеве и области и Волыни.

По прогнозам синоптиков, высокий уровень воды в реках с подтоплением близлежащих территорий будет содержаться еще не менее 24 апреля.