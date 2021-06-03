Об этом спасатели ГСЧС заявили, ссылаясь на прогноз синоптиков из Гидрометцентра.

Важно Прогноз погоды на 3 июня: прохлада не отступает, Юг и Восток накроют грозы

Где ждать непогоду

Отмечается, что грозы 3 июня будут в:

восточных,

центральных,

южных регионах.

А Запорожскую, Донецкую и Луганскую области накроют значительные дожди. Днем местами обещают град и шквальные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Спасатели уже объявили о первом уровне опасности.



В Украину 3 июня пришла непогода / Фото Укргидрометцентр

Заметим, что в первый день лета на Юге Украины бушевал циклон. Он принес ливни и пасмурную погоду. Как заявили в Укргидрометцентре, наибольшее количество осадков в ночь на 1 июня зафиксировали в Запорожской области. По данным метеостанции Ботиево, на Запорожье выпало 60 миллиметров осадков.

Какая ситуация в Карпатах

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский 3 июня держится облачная погода и лежит снег. А температура воздуха составляет -1 градус.

Больше об этом В Украине бушует циклон: Юг страны залило дождями – фото последствий сокрушительной непогоды

Когда ждать потепления

Синоптик Наталья Диденко заявила, что потепление придет в Украину аж с 11 июня. Тогда столбики термометров наконец покажут +20...+25 градусов. К тому времени погода будет мало напоминает летнюю.