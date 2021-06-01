Как заявили в Укргидрометцентре, наибольшее количество осадков в ночь на 1 июня зафиксировали в Запорожской области.

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По данным метеостанции Ботиево, на Запорожье выпало 60 миллиметров осадков. В целом, циклон принес незначительное похолодание, ливни и шквальные порывы ветра.

Синоптики предупредили, что такая погода будет держаться на Юге, Востоке и в Центре Украины минимум до конца суток 1 июня.

Последствия непогоды на Юге

Источник: "РИА Мелитополь"

На последствия непогоды жалуются жители Мелитополя. Там ливень, который начался еще ночью и продолжался до утра, затопил улицы. Она сопровождалась шквальными порывами ветра, которые повырывали деревья.

Так, на улице Гетманская, 137 огромный тополь завалился на провода и завис. Подобная ситуация произошла и на бульваре 30 лет Победы, 7. Там ветер надломил старую акацию, которая фактически держалась на коре.

Коммунальщики оперативно приступили к ликвидации последствий стихии. Часть города осталась без электричества, ведь ливень залил крыши нескольких подстанций.

Непогода наделала бед в Мелитополе / Фото "РИА Мелитополь"

Обратите внимание! Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Когда ждать потепления

Несмотря на то, что 1 июня началось календарное лето, значительного потепления ожидать не стоит. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, потепление придет в Украину аж с 11 июня. Тогда столбики термометров наконец покажут +20...+25 градусов.