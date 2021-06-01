Як заявили в Укргідрометцентрі, найбільшу кількість опадів у ніч проти 1 червня зафіксували у Запорізькій області.

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За даними метеостанції Ботієве, на Запоріжжі випало 60 міліметрів опадів. Загалом циклон приніс незначне похолодання, зливи та шквальні пориви вітру.

Синоптики попередили, що така погода триматиметься на Півдні, Сході та у Центрі України щонайменше до кінця доби 1 червня.

Наслідки негоди на Півдні

Джерело: "РІА Мелітополь"

На наслідки негоди скаржаться мешканці Мелітополя. Там злива, яка почалася ще вночі й тривала до ранку, затопила вулиці. Вона супроводжувалася шквальними поривами вітру, які повиривали дерева.

Так, на вулиці Гетьманська, 137 величезна тополя завалилася на дроти й зависла. Подібна ситуація сталася і на бульварі 30 років Перемоги, 7. Там вітер надломив стару акацію, яка фактично трималася на корі.

Комунальники оперативно приступили до ліквідації наслідків стихії. Частина міста залишилася без електрики, адже злива залила дахи кількох підстанцій.

Негода наробила лиха у Мелітополі / Фото "РІА Мелітополь"

Зверніть увагу! Раніше рятувальники оголосили штормове попередження у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Коли чекати потепління

Попри те, що 1 червня почалося календарне літо, значного потепління очікувати не варто. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, потепління прийде в Україну аж з 11 червня. Тоді стовпчики термометрів нарешті покажуть +20...+25 градусів.