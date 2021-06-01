Гірські рятувальники розповіли про ситуацію станом на 8:20. Обсерваторія на горі припорошена снігом.
Зверніть увагу Літо буде пекельним: синоптики прогнозують в Україні аномальну спеку
Видимість там обмежена – до 30 метрів. Хмарно, вітер південно-східний, до 10 – 12 метрів на секунду. Температура повітря опустилася до -1 градуса.
1 червня у Карпатах лежить сніг / Фото пошуково-рятувального посту
Реакція мережі
Користувачі фейсбуку в коментарях до допису висловлюють щире здивування. Зокрема, припускають, що такі погодні "качелі" – передвісник сильної спеки.
- "А минулого року був 0";
- "Ну як там кажуть "нє май месяц";
- "А літо де???";
- "Острівець стабільності у цьому фейсбучику";
- "Льодовиковий період";
- "Добре, що зимовий одяг ще не сховав".
Коли прийде справжнє літо
Синоптикиня Наталка Діденко раніше назвала точну дату початку температурного літа. За її словами, потепління прийде в Україну аж з 11 червня.
Саме тоді температура підніметься до +20...+25 градусів. Натомість до цього в Україні буде досить прохолодно, більшість регіонів накриють дощі.