Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, перший тиждень календарного літа буде дощовим та прохолодним.

Важливо Зливи та штормовий вітер: де в Україні різко погіршиться погода

Якою буде погода у перший день літа

1 червня над Кримом та Приазов'ям вируватиме циклон, який своїми атмосферними фронтами закидатиме дощі на значну частину території України.

Дощі й навіть місцями сильні зливи завтра очікуються на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України,

– розповіла Діденко.

Також, за її прогнозом, до дощів приєднається сильний вітер східного та північно-східного напрямків. Температура повітря також не дуже нагадуватиме літню. В середньому стовпчики термометрів покажуть +13...+19 градусів. А от ночі на Півночі та Заході відзначаться низькими температурами – лише +4...+8 градусів.

Коли чекати потепління

Діденко спрогнозувала, що потепління прийде в Україну аж з 11 червня. Тоді стовпчики термометрів нарешті покажуть +20...+25 градусів.