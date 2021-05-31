Водночас метеорологи повідомляють про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості районів Донеччини, Луганщини та Запоріжжя 31 травня.
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В Україну сунуть грози
Синоптики прогнозують 1 червня значні дощі, грози та пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий).
Погіршення погодних умов слів очікувати у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Синоптики попередили про погіршення погодних умов / Дані Укргідрометцентру
Погода в Україні у червні
- Синоптик Леонід Горбань у коментарі 24 каналу розповів, що у червень розпочнеться з рясних дощів, які триватимуть приблизно 3 дні.
- Загалом щонайменше 7 днів червня будуть дощовими. Опади можливі 6 – 9, 18 – 19 червня. Тоді ж вони будуть доволі сильними.
- До 11 числа середньодобова температура становитиме +28...+32 градуси. Однак ближче до середини місяця деякі регіони охопить похолодання.