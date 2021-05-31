В то же время метеорологи сообщают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов Донецкой, Луганской и Запорожской областей 31 мая.

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В Украину идут грозы

Синоптики прогнозируют 1 июня значительные дожди, грозы и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Ухудшения погодных условий следует ожидать в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.



Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий / Данные Укргидрометцентра

Погода в Украине в июне

Синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу рассказал, что июнь начнется с обильных дождей, которые продлятся примерно 3 дня.

В общем не менее 7 дней июня будут дождевыми. Осадки возможны 6 – 9, 18 – 19 июня. Тогда они будут достаточно сильными.

До 11 числа среднесуточная температура составит +28... +32 градуса. Однако ближе к середине месяца некоторые регионы охватит похолодание.

Обратите внимание! В течение последних дней мая некоторые области Украины накрыли мощные дожди и грозы. Улицы, дома, автомобили буквально плавали в воде.