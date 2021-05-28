Традиційно влітку будуть дуже спекотні періоди, коли стовпчики термометрів підніматимуться за +30 градусів, однак похолодання теж прогнозують. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

До теми Спека мінятиметься місцями з похолоданням: якою буде погода у червні

Червень

Червень почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. До 11 числа середньодобова температура повітря становитиме +28...+32 градуси. Однак всередині місяця деякі регіони охопить похолодання. Зокрема, Північ. Прогнозують до +22...+24 градуси.

На Півдні, як завжди, буде спекотно. Середньомісячна температура становитиме +29...+31 градус. Хоча від 15 до 24 червня на кілька днів стане холодніше.

Загалом червень буде дещо прохолоднішим, ніж минулого року. В Укргідрометцентрі зазначили, що можливі навіть легкі заморозки. Хоча є дні, коли обіцяють ледь не +40.



Червень буде холоднішим, ніж минулоріч / Фото з Pinterest

Липень

У липні погода буде стабільнішою, ніж у червні. Денна температура повітря у більшості регіоні становитиме +27...+32 градуси. На Сході та Півдні, звісно, буде більш спекотно. Протягом місяця там буде більше, ніж +30 градусів.

Хоча у другому місяці літа буде більше опадів, ніж першого. Наприклад, потужні дощі можливі на початку липня, в десятих числах та наприкінці місяця. Загальна кількість опадів у липні сягатиме 45 – 50 міліметрів.

Серпень

Третій місяць літа розпочнеться зі значної спеки. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +33...+35 градусів. Хоча поступово до кінця серпня температура повітря знижуватиметься.

Дощів у серпні обіцяють не так багато, на Сході вони будуть невеликими та короткочасними. Хоча в інших регіонах прогнозують рясніші опади.



У серпні поступово холоднішатиме / Фото з Pinterest