Горные спасатели рассказали о ситуации по состоянию на 8:20. Обсерватория на горе припорошена снегом.
Обратите внимание Лето будет адским: синоптики прогнозируют в Украине аномальную жару
Видимость там ограничена – до 30 метров. Облачно, ветер юго-восточный, до 10 – 12 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -1 градуса.
1 июня в Карпатах лежит снег / Фото поисково-спасательного поста
Реакция сети
Пользователи фейсбука в комментариях к сообщению выражают искреннее удивление. В частности, предполагают, что такие погодные "качели" – предвестник сильной жары.
- "А в прошлом году был 0";
- "Ну как там говорят "не май месяц";
- "А лето где ???";
- "Островок стабильности в этом фейсбучике";
- "Ледниковый период";
- "Хорошо, что зимнюю одежду еще не спрятал".
Когда придет настоящее лето
Синоптик Наталья Диденко ранее назвала точную дату начала температурного лета. По ее словам, потепление придет в Украину аж с 11 июня.
В это время температура поднимется до +20...+25 градусов. Зато до этого в Украине будет довольно прохладно, большинство регионов накроют дожди.