Опасное природное явление местные жители заметили 25 сентября. Смерч пронесся над поселком Джугба, расположенном на побережье Черного моря.

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Кадры, обнародованные в сети, свидетельствуют о том, что смерч было хорошо видно с трассы Джугба – Сочи. В поселке дежурят экстренные службы. Местные власти заявили, что ситуация пока под контролем. По предварительной информации, к разрушениям смерч не привел. О пострадавших также не сообщали.

Мощный смерч над Джугбой: смотрите видео из соцсетей

Камнепад на трассе Джугба – Сочи

Кроме этого, местные СМИ сообщили о камнепаде в регионе. На автомобильную трассу Джубга – Сочи обрушились огромные валуны, этому поспособствовали сильные дожди. Произошло это близ поселка Головинка. Водителям пришлось объезжать препятствия. Впоследствии движение по трассе перекрыли. По предварительным данным, также обошлось без разрушений или пострадавших.



Камнепад на юге России / Фото из соцсетей

Непогода накрыла Сочи