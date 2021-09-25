Небезпечне природне явище місцеві мешканці помітили 25 вересня. Смерч пронісся над селищем Джугба, яке розташоване на узбережжі Чорного моря.

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Кадри, оприлюднені у мережі, свідчать про те, що смерч було добре видно із траси Джугба – Сочі. У селищі чергують екстрені служби. Місцева влада заявила, що ситуація наразі під контролем. За попередньою інформацією, до руйнувань смерч не призвів. Про постраждалих також не повідомляли.

Потужний смерч над Джугбой: дивіться відео з соцмереж

Каменепад на трасі Джугба – Сочі

Крім цього, місцеві ЗМІ повідомили про каменепад у регіоні. На автомобільну трасу Джубга – С очі обрушилися величезні валуни, цьому посприяли сильні дощі. Сталося це поблизу селища Головінка. Водіям довелося об'їжджати перешкоди. Згодом рух трасою перекрили. За попередніми даними, також обійшлося без руйнувань чи постраждалих.



Каменепад на півдні Росії / Фото з соцмереж

Негода накрила Сочі