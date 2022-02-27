На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия, перегруппировывается для наступления в направлении Херсон – Николаев.

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А с помощью двух БТГ из состава российской армии ведутся наступательные действия в направлении Мелитополь – Васильевка, в частности частью сил в направлении Бердянск – Мариуполь.

В Генштабе рассказали, что на Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев и ведет оборонительные бои на определенных рубежах.

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