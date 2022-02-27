Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. В то же время часть сил северного флота России в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга.

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Там враг вклинился на глубину до 120 километров, но его тоже удалось остановить.

Следует заметить, что на Слобожанском направлении в результате боевых действий украинские военные нанесли подразделениям 20 общевойсковой российской армии значительные потери.

Уничтожены БТГр 4 танковой дивизии. Из-за значительных потерь управления дивизией дезорганизовано,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

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