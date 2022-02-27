Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Водночас частина сил північного флоту Росії у складі до двох батальйонних тактичних груп продовжила наступ у напрямку Кременчука.

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Там ворог вклинився на глибину до 120 кілометрів, але його також вдалося зупинити.

Варто зауважити, що на Слобожанському напрямку у результаті бойових дій українські військові завдали підрозділам 20 загальновійськової російської армії значних втрат.

Знищено БТГр 4 танкової дивізії. Через значні втрати управління дивізією дезорганізовано,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

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