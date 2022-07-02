Оккупанты нанесли 6 авиационных ударов в течение дня. В частности, по позициям наших подразделений, острову Змеиный и просто по мирным жителям.

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Удары наносили с помощью вертолетов, парно и группой. Вражеские самолеты-штурмовики оккупанты применили в Херсонской и Николаевской областях.

Мощный ответ ВСУ

Украинские защитники не замедлили с ответом. Наши авиационщики парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе:

Снегиревки,

Благодатного,

Ольгиного,

Давыдова Броду.

Потери россиян

Результаты ударов ВСУ еще доразведывают. Однако уже известно о потерях вражеской армии. К примеру, украинские защитники обезвредили:

27 оккупантов,

зенитно-ракетный комплекс "Тор",

самоходную гаубицу "Мста-С",

3 единицы бронированной и автомобильной техники,

уничтожили 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине.

Кстати, в Херсонском и Скадовском районах захватчики вели воздушную разведку. Хотели определить позиции и намерения наших подразделений. Однако у оккупантов вышло только избавиться от двух беспилотников, их ликвидировали ВСУ.

Ракетная угроза с моря

В ОК "Юг" предупредили, что россияне держат в Черном море 2 вражеских ракетных корабля. На них может быть более полутора десятков крылатых ракет. Кроме того, оккупанты вывели и 3 больших десантных корабля.

Однако враг боится, и держит максимально безопасную дистанцию от украинского побережья.

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